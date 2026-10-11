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Blurred backgroundDes panneaux solaires et des éoliennes sont visibles dans une centrale d'énergie renouvelable à Lingwu, dans la région du Ningxia, au nord de la Chine.
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ATLANTICO-GREEN

11 octobre 2026

La Chine a-t-elle trouvé son énergie verte pour faire face au boom de l’IA ?

La Chine multiplie les investissements dans le solaire et l’éolien. Pékin peut-il transformer sa puissance électrique en avantage stratégique face aux États-Unis ?

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MOTS-CLES

charbon , éoliennes , transition énergétique , énergie , Coût , prix , électricité , Chine , pékin , marché de l'énergie , panneaux solaires , réforme , Budget , environnement

THEMATIQUES

Environnement
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Pierre Favennec

Jean-Pierre Favennec est un spécialiste de l’énergie et en particulier du pétrole et professeur à l’Ecole du Pétrole et des Moteurs, où il a dirigé le Centre Economie et Gestion. 

Il a publié plusieurs ouvrages et de nombreux articles sur des sujets touchant à l’économie et à la géopolitique de l’énergie et en particulier Exploitation et Gestion du Raffinage (français et anglais), Recherche et Production du Pétrole et du Gaz (français et anglais en 2011), l’Energie à Quel Prix ? (2006) et Géopolitique de l’Energie (français 2009, anglais 2011).

Samuel Furfari image
Samuel Furfari

Samuel Furfari est professeur en géopolitique de l’énergie depuis 20 ans, docteur en Sciences appliquées (ULB), ingénieur polytechnicien (ULB). Il a été durant trente-six ans haut fonctionnaire à la Direction générale de l'énergie de la Commission européenne. Auteur de 18 livres.

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