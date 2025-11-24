"Bon voyage et bonne chance pour l'entretien !"
24 novembre 2025
Guerre au narcotrafic : permission de sortie sur la ligne de front
Quatre ans avant la date de sa libération, un narco-trafiquant « ultra-dangereux » de la prison de Vendin-le-Vieil autorisé à se rendre à un entretien d’embauche en région lyonnaise sous la seule surveillance de son épouse.
MOTS-CLESVendin-le-Vieil , Narcotrafics , évasion , Ouaihid Ben Faïza , Gérald Darmanin , guerre contre la drogue
THEMATIQUESJustice
