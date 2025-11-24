POLITIQUE
"Bon voyage et bonne chance pour l'entretien !"

OUVREZ OUVREZ LA CAGE AUX NARCOS

24 novembre 2025

Guerre au narcotrafic : permission de sortie sur la ligne de front

Quatre ans avant la date de sa libération, un narco-trafiquant « ultra-dangereux » de la prison de Vendin-le-Vieil autorisé à se rendre à un entretien d’embauche en région lyonnaise sous la seule surveillance de son épouse.

Hugues Serraf Go to Hugues Serraf page

Hugues Serraf

Hugues Serraf est écrivain et journaliste. Son dernier roman : La vie, au fond, Intervalles, 2022

 

