Cette photo montre un tableau indiquant les résultats du vote de la motion de rejet lors d’un débat à l’Assemblée nationale, le 8 juillet 2025.
CHRONIQUE PARLEMENTAIRE
4 décembre 2025
Faut-il supprimer les séances de nuit ?
Dans le cadre d’un vaste chantier de refonte du fonctionnement de l’Assemblée, les présidents de groupes parlementaires se sont penchés cette semaine sur les séances de nuit. Yaël Braun-Pivet proposait, à titre expérimental, de les supprimer en janvier, mais elle n’a pas eu l’assentiment nécessaire.
Ancien assistant de députés, ancien journaliste parlementaire et aujourd'hui consultant, Samuel Le Goff fréquente le palais Bourbon et ses environs depuis 20 ans.
