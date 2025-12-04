CHRONIQUE PARLEMENTAIRE

4 décembre 2025

Faut-il supprimer les séances de nuit ?

Dans le cadre d’un vaste chantier de refonte du fonctionnement de l’Assemblée, les présidents de groupes parlementaires se sont penchés cette semaine sur les séances de nuit. Yaël Braun-Pivet proposait, à titre expérimental, de les supprimer en janvier, mais elle n’a pas eu l’assentiment nécessaire.