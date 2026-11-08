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COP 31 : l’Europe, seule à payer et seule à se contraindre, face à une Chine qui transforme la transition en avantage industriel ?

Avec l'ouverture de la COP31, l’Europe semble prise au piège de ses ambitions climatiques. Alors qu’elle a longtemps financé une part importante de la transition des pays en développement, ses difficultés économiques limitent désormais sa capacité à poursuivre cet effort. Dans le même temps, la Chine tire profit de son avance industrielle dans les technologies bas carbone pour renforcer sa puissance économique. L’Europe peut-elle encore concilier décarbonation, compétitivité industrielle et souveraineté énergétique, ou risque-t-elle de payer seule le prix de ses exigences climatiques ?