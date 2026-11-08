ATLANTICO GREEN
8 novembre 2026
COP 31 : l’Europe, seule à payer et seule à se contraindre, face à une Chine qui transforme la transition en avantage industriel ?
Avec l'ouverture de la COP31, l’Europe semble prise au piège de ses ambitions climatiques. Alors qu’elle a longtemps financé une part importante de la transition des pays en développement, ses difficultés économiques limitent désormais sa capacité à poursuivre cet effort. Dans le même temps, la Chine tire profit de son avance industrielle dans les technologies bas carbone pour renforcer sa puissance économique. L’Europe peut-elle encore concilier décarbonation, compétitivité industrielle et souveraineté énergétique, ou risque-t-elle de payer seule le prix de ses exigences climatiques ?
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MOTS-CLESAntalya , COP 31 , COP , environnement , climat , réchauffement climatique , gaz , pétrole , transition énergétique , éoliennes , Chine , europe , industrie , facture , tarifs , prix , prix de l'énergie , énergie , rémunérations , pékin , concurrence , compétition , hydrogène , taxe carbone , ambitions climatiques , payer , contraintes
THEMATIQUESEnvironnement
Damien Ernst est professeur titulaire à l'Université de Liège. Il dirige des recherches dédiées aux réseaux électriques intelligents. Il intervient régulièrement dans les médias sur les sujets liés à l'énergie.
Damien Ernst est professeur titulaire à l'Université de Liège. Il dirige des recherches dédiées aux réseaux électriques intelligents. Il intervient régulièrement dans les médias sur les sujets liés à l'énergie.