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Un écran affiche le logo de la COP31, organisée par la Turquie et l'Australie, lors de la COP30, la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques à Belém, dans l'État du Pará, au Brésil, le 22 novembre 2025.
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ATLANTICO GREEN

8 novembre 2026

COP 31 : l’Europe, seule à payer et seule à se contraindre, face à une Chine qui transforme la transition en avantage industriel ?

Avec l'ouverture de la COP31, l’Europe semble prise au piège de ses ambitions climatiques. Alors qu’elle a longtemps financé une part importante de la transition des pays en développement, ses difficultés économiques limitent désormais sa capacité à poursuivre cet effort. Dans le même temps, la Chine tire profit de son avance industrielle dans les technologies bas carbone pour renforcer sa puissance économique. L’Europe peut-elle encore concilier décarbonation, compétitivité industrielle et souveraineté énergétique, ou risque-t-elle de payer seule le prix de ses exigences climatiques ?

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THEMATIQUES

Environnement
A PROPOS DES AUTEURS
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Damien Ernst

Damien Ernst est professeur titulaire à l'Université de Liège. Il dirige des recherches dédiées aux réseaux électriques intelligents. Il intervient régulièrement dans les médias sur les sujets liés à l'énergie.

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