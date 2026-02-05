CHRONIQUES PARLEMENTAIRES
5 février 2026
Cette insécurité juridique que crée l'instabilité politique d’un Parlement incapable de légiférer
Depuis juillet 2024, l’activité législative du Parlement fonctionne au ralenti, du fait de l’absence de majorité claire pour voter des réformes.
3 min de lecture
0:00min
100%
100%
A PROPOS DES AUTEURS
Ancien assistant de députés, ancien journaliste parlementaire et aujourd'hui consultant, Samuel Le Goff fréquente le palais Bourbon et ses environs depuis 20 ans.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Ancien assistant de députés, ancien journaliste parlementaire et aujourd'hui consultant, Samuel Le Goff fréquente le palais Bourbon et ses environs depuis 20 ans.