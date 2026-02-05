POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Des députés votent à main levée lors d'une séance de débat. (Image d'illustration)
See image caption
See copyright

CHRONIQUES PARLEMENTAIRES

5 février 2026

Cette insécurité juridique que crée l'instabilité politique d’un Parlement incapable de légiférer

Depuis juillet 2024, l’activité législative du Parlement fonctionne au ralenti, du fait de l’absence de majorité claire pour voter des réformes.

Photo of Samuel Le Goff
Samuel Le Goff Go to Samuel Le Goff page

3 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Samuel Le Goff image
Samuel Le Goff

Ancien assistant de députés, ancien journaliste parlementaire et aujourd'hui consultant, Samuel Le Goff fréquente le palais Bourbon et ses environs depuis 20 ans.

Populaires

1Recherche ingénieurs désespérément : le crash du niveau en maths, cette bombe à retardement pour l’économie française
2Quand le Congrès américain révèle l’ampleur du dispositif de censure politique déployé par les Européens
3Budget : la Banque de France conforte le diagnostic de Sébastien Lecornu sur la nature des problèmes posés par la dette française
4Bien plus que la dédollarisation du monde, nous assistons à une perte de confiance dans les institutions monétaires étatiques
5La Russie au bord de la faillite
6D’abord éclaboussée par l’affaire Epstein, la famille Lang en passe de s’y noyer
7Après l’effondrement du Bitcoin sous les 80.000 dollars, les analystes font 3 scénarios possibles d’évolution en 2026