L’ETE MEURTRIER
28 juillet 2026
« C’est Allah qui me l’a ordonné » : de Berlin à Paris, une nouvelle vague de terreur islamiste au coeur de l'été
Deux jours après l’attentat islamiste de la gay pride berlinoise, un « déséquilibré » poignarde trois jeunes femmes dans les rues de Paris avant d’être maîtrisé par des passants dont un policier hors-service.
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MOTS-CLESPorte de Clichy , attaque au couteau , Paris , Laurent Nuñez , islamisme , djihadisme , déséquilibré
THEMATIQUESSociété
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