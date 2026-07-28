L’ETE MEURTRIER

« C’est Allah qui me l’a ordonné » : de Berlin à Paris, une nouvelle vague de terreur islamiste au coeur de l'été

Deux jours après l’attentat islamiste de la gay pride berlinoise, un « déséquilibré » poignarde trois jeunes femmes dans les rues de Paris avant d’être maîtrisé par des passants dont un policier hors-service.