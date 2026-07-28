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Blurred backgroundL'assaillant au sol après avoir été maîtrisé par les passants
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L’ETE MEURTRIER

28 juillet 2026

« C’est Allah qui me l’a ordonné » : de Berlin à Paris, une nouvelle vague de terreur islamiste au coeur de l'été

Deux jours après l’attentat islamiste de la gay pride berlinoise, un « déséquilibré » poignarde trois jeunes femmes dans les rues de Paris avant d’être maîtrisé par des passants dont un policier hors-service.

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MOTS-CLES

Porte de Clichy , attaque au couteau , Paris , Laurent Nuñez , islamisme , djihadisme , déséquilibré

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
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Hugues Serraf

Hugues Serraf est écrivain et journaliste. Son dernier roman : La vie, au fond, Intervalles, 2022

 