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Des engrais sont répandus sur un champ à China Grove, en Caroline du Nord, le 10 avril 2026.
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ATLANTICO GREEN

19 avril 2026

Ces dérangeantes leçons de la guerre en Iran pour nos stratégies climatiques

Les tensions autour du détroit d'Ormuz et le conflit avec l’Iran rappellent brutalement la dépendance du système alimentaire mondial aux énergies fossiles. Certains experts, comme le statisticien Bjorn Lomborg, estiment que le véritable risque à court terme repose sur l'accès au pétrole, au gaz et aux engrais qui en dépendent. Entre vulnérabilité géopolitique, dépendance industrielle et angles morts des politiques climatiques, la crise actuelle relance le débat sur les priorités énergétiques et alimentaires des États.

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MOTS-CLES

Guerre en Iran , Détroit d'Ormuz , engrais , transition énergétique , stratégies climatiques , climat , réchauffement climatique , réformes , énergie , Agriculture , éoliennes , pétrole , nucléaire , énergies fossiles , europe , Chine , États-Unis , Moyen-Orient

THEMATIQUES

Environnement
A PROPOS DES AUTEURS
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Alexandre Baumann

Alexandre Baumann est auteur de sciences sociales et sur de nombreux autres sujets (Antéconcept, Agribashing, Danger des agrégats, Cancer militant).

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Jean-Christophe Bureau

Jean-Christophe Bureau est professeur d'économie à AgroParisTech et travaille sur les questions de commerce international dans le domaine de l'agriculture et de l'environnement. Il est chercheur associé au CEPII.

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Samuel Furfari

Samuel Furfari est professeur en géopolitique de l’énergie depuis 20 ans, docteur en Sciences appliquées (ULB), ingénieur polytechnicien (ULB). Il a été durant trente-six ans haut fonctionnaire à la Direction générale de l'énergie de la Commission européenne. Auteur de 18 livres.

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