ATLANTICO GREEN

19 avril 2026

Ces dérangeantes leçons de la guerre en Iran pour nos stratégies climatiques

Les tensions autour du détroit d'Ormuz et le conflit avec l’Iran rappellent brutalement la dépendance du système alimentaire mondial aux énergies fossiles. Certains experts, comme le statisticien Bjorn Lomborg, estiment que le véritable risque à court terme repose sur l'accès au pétrole, au gaz et aux engrais qui en dépendent. Entre vulnérabilité géopolitique, dépendance industrielle et angles morts des politiques climatiques, la crise actuelle relance le débat sur les priorités énergétiques et alimentaires des États.