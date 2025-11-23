Naëm Bestandji est l'invité du podcast d'Atlantico, Hors circuit.
HORS CIRCUIT
23 novembre 2025
Naëm Bestandji : « Aux yeux de toute une partie de la gauche comme à ceux des islamistes, musulmans et islamistes sont la même chose »
Cette semaine dans Hors Circuit, le podcast de la rédaction d’Atlantico, Jean-Sébastien Ferjou reçoit l’essayiste et journaliste Naëm Bestandji, expert de stratégies employées par les islamistes pour promouvoir leur vision du monde et de l’islam. Au menu, le sondage de l’IFOP sur la pratique religieuse en France et la tentation islamiste grandissante chez les jeunes musulmans, les convergences entre islamistes et décoloniaux, l’aveuglement, la complaisance ou les lâchetés de pans entiers de la gauche ou encore les propos du Chef d’Etat-major des armées sur la nécessité de convaincre les Français des menaces qui pourraient nous amener à devoir nous battre à nouveau.
Écrivain/essayiste, Naëm Bestandji est un laïque et féministe engagé. Il a longtemps travaillé dans le domaine socio-culturel auprès des enfants et adolescents des quartiers populaires. Il y a toujours vécu et a été très tôt confronté à la montée de l'intégrisme religieux.
Il a publié de nombreux articles sur l’islamisme politique.
Son site internet : https://www.naembestandji.fr/
Il est l’auteur d’un essai remarqué, pour tout comprendre sur le sexisme politique du voile : « Le linceul du féminisme – Caresser l’islamisme dans le sens du voile » (éditions Séramis, novembre 2021).
Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.
