Tournant historique
Sanae Takaichi, la “Dame de fer” japonaise en route vers le pouvoir
Sanae Takaichi, 64 ans, vient de prendre la tête du Parti libéral-démocrate japonais et s’apprête à devenir la première femme Première ministre du Japon. Admiratrice de Margaret Thatcher et figure d’une droite nationaliste assumée, elle promet de “redonner confiance à la puissance du Japon”, dans un pays en quête de repères entre tradition et modernité.
Vu sur: Courrier International