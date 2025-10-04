Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Sanae Takaichi, nouvelle dirigeante du parti au pouvoir au Japon, le Parti libéral-démocrate (PLD), pose dans le bureau du chef du parti après son élection à la tête du PLD à Tokyo, le 4 octobre 2025. La conservatrice Sanae Takaichi a salué « une nouvelle ère » après sa victoire, qui la place en bonne voie pour devenir la première femme Première ministre du pays.
Tournant historique

Sanae Takaichi, la “Dame de fer” japonaise en route vers le pouvoir

Sanae Takaichi, 64 ans, vient de prendre la tête du Parti libéral-démocrate japonais et s’apprête à devenir la première femme Première ministre du Japon. Admiratrice de Margaret Thatcher et figure d’une droite nationaliste assumée, elle promet de “redonner confiance à la puissance du Japon”, dans un pays en quête de repères entre tradition et modernité.

avec Kimberley Bort
author imageKimberley Bort

Kimberley Bort est analyste indépendante et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée. Elle développe Mobstars Stories, une plateforme de vulgarisation sur les réseaux sociaux qui propose des clés de compréhension sur la criminalité organisée à travers explications, récits, entretiens et autres formats pédagogiques. Journaliste pour Atlantico, en parallèle elle écrit également pour CrimOrg.com aux côtés du criminologue Stéphane Quéré, où elle décrypte les logiques criminelles contemporaines. Passionnée et engagée, elle est l’autrice d’un ouvrage à paraître sur les liens entre réseaux sociaux, pop culture et criminalité organisée. Elle partage sa vie entre la France et la Sicile, portée par une passion pour ces zones grises où s'entrelacent culture, criminalité et représentations.

Sanae Takaichi, la “Dame de fer” japonaise en route vers le pouvoir

