Réforme des retraites : « Personne ne veut un passage en force », selon Stéphane Séjourné

Stéphane Séjourné a mis en garde contre « le risque » que représenterait un recours au 49-3 à l’Assemblée nationale sur le dossier de la réforme des retraites.

Invité de l’émission du Grand Jury RTL-LCI-Le Figaro ce dimanche 18 septembre, Stéphane Séjourné, élu à la tête de Renaissance, s’est confié sur la mue du parti présidentiel :

« On ne change pas notre organisation pour dire qu'on va planquer les cadavres, changer, ou se refaire une notoriété. On change l'organisation pour être plus efficace ».

Le parti d’Emmanuel Macron La République en marche a été officiellement rebaptisé samedi avec une nouvelle appellation : Renaissance.

L'eurodéputé Stéphane Séjourné devra donc défendre la politique du chef de l'Etat face à l’opposition en cette rentrée politique :

« Même si les oppositions pensent avoir gagné les élections législatives, nous avons gagné ces élections. Avec une majorité relative certes, mais le gouvernement est légitime à réformer ».

Le sujet épineux de la réforme des retraites a été évoqué lors de cette interview :

« Tout le monde sait qu'il va y avoir un problème sur les retraites dans les années à venir. Laissez-nous proposer aux Français une réforme nécessaire ».

Interrogé sur un éventuel recours à l'article 49-3 pour « forcer » le passage de la réforme, en cas de blocage de l'Assemblée nationale, Stéphane Séjourné a tenu à rassurer les citoyens et les personnalités issues de la majorité inquiètes de cette possibilité (Bruno Le Maire et François Bayrou notamment) :

« Personne ne veut un passage en force. La majorité est relative, donc les conséquences d'un 49-3 sont différentes puisqu'il peut se créer une majorité pour censurer le gouvernement avec une motion de censure. Si le gouvernement l'utilise, il prendra aussi une forme de risque ».

Stéphane Séjourné a ainsi rejeté toute idée de « passage en force ».