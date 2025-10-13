S'entraîner au pire

Paris se prépare au pire : la capitale va simuler une crue majeure de la Seine

La Mairie de Paris, en collaboration avec la préfecture de police, organise du 13 au 17 octobre un vaste exercice grandeur nature baptisé Hydros 25. Objectif : tester la réaction des habitants face à une crue exceptionnelle de la Seine, semblable à celle de 1910, lorsque le fleuve avait paralysé la capitale pendant plusieurs semaines. Un scénario catastrophe, mais indispensable, selon les autorités, pour renforcer la culture du risque dans une région où plus de 700 000 personnes pourraient être affectées en cas d’inondation majeure.