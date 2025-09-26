Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 13 au 19 septembre

Le président français Emmanuel Macron assiste à une conférence de presse conjointe avec la chancelière allemande dans le cadre du 25e conseil des ministres franco-allemand et d'une réunion du Conseil franco-allemand de défense et de sécurité (CFADS) à Toulon, dans le sud-est de la France, le 29 août 2025. (Photo de Manon Cruz / POOL / AFP)
Le président français Emmanuel Macron assiste à une conférence de presse conjointe avec la chancelière allemande dans le cadre du 25e conseil des ministres franco-allemand et d'une réunion du Conseil franco-allemand de défense et de sécurité (CFADS) à Toulon, dans le sud-est de la France, le 29 août 2025.
Procédure exceptionnelle

Grâce présidentielle : Emmanuel Macron peut-il sauver Nicolas Sarkozy de la prison ?

L’ancien président Nicolas Sarkozy a été condamné ce jeudi à cinq ans de prison ferme dans l’affaire du financement libyen, une décision historique qui secoue la classe politique. Alors que plusieurs élus Les Républicains réclament son pardon, une question se pose : Emmanuel Macron peut-il juridiquement – et politiquement – gracier son prédécesseur pour lui éviter la prison ?

avec Emmanuel Cahour
author imageEmmanuel Cahour

