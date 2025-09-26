Procédure exceptionnelle

Grâce présidentielle : Emmanuel Macron peut-il sauver Nicolas Sarkozy de la prison ?

L’ancien président Nicolas Sarkozy a été condamné ce jeudi à cinq ans de prison ferme dans l’affaire du financement libyen, une décision historique qui secoue la classe politique. Alors que plusieurs élus Les Républicains réclament son pardon, une question se pose : Emmanuel Macron peut-il juridiquement – et politiquement – gracier son prédécesseur pour lui éviter la prison ?