Numéro d'équilibre

Budget : Malgré des économies et en vue de séduire le Parti Socialiste, Sébastien Lecornu met un coup de barre à gauche

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a présenté ce mardi 14 octobre le projet de loi de finances pour 2026, qui entend séduire les socialistes avec des mesures de gauche malgré une prévision de 30 milliards d'euros d'économies. Au programme : prolongation des contributions exceptionnelles sur les grandes entreprises et les hauts revenus, nouvelle taxe sur les holdings patrimoniales, gel des retraites et des prestations sociales, et suppression de plus de 3.000 postes de fonctionnaires.