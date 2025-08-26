Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 16 au 22 août

Internationalil y a 6 heures
Donald Trump arborant une casquette "Make America Great Again", le 21 juin 2025. (Image d'illustration)
Démocratie sur le fil

Accusé d’autoritarisme, Trump affirme que les Américains « aimeraient un dictateur »

Lors d’une conférence de presse décousue, Donald Trump a enchaîné les annonces spectaculaires : peine de prison pour les brûleurs de drapeau, rebaptême du Pentagone en « ministère de la guerre », menaces contre ses adversaires démocrates. Tout en rejetant l’étiquette de dictateur, il a glissé que « beaucoup d’Américains aimeraient en avoir un », dans une communication qui rappelle par moments le registre provocateur de Nayib Bukele, autoproclamé « dictateur le plus cool ».

avec Kimberley Bort
