Internationalil y a 6 heures
Démocratie sur le fil
Accusé d’autoritarisme, Trump affirme que les Américains « aimeraient un dictateur »
Lors d’une conférence de presse décousue, Donald Trump a enchaîné les annonces spectaculaires : peine de prison pour les brûleurs de drapeau, rebaptême du Pentagone en « ministère de la guerre », menaces contre ses adversaires démocrates. Tout en rejetant l’étiquette de dictateur, il a glissé que « beaucoup d’Américains aimeraient en avoir un », dans une communication qui rappelle par moments le registre provocateur de Nayib Bukele, autoproclamé « dictateur le plus cool ».
Vu sur: Huffington Post