L'économiste Gabriel Zucman. (Image d'illustration)
© FRANCOIS WALSCHAERTS / AFP
LE POINT ACTU
1 novembre 2025
CNIL sous pression, taxe Zucman rejetée, IA militaire chinoise, excuses canadiennes à Trump et crise électorale en Tanzanie : les 5 faits marquants du jour
Tour d’horizon d’une matinée sous tension : la CNIL freine les ardeurs du gouvernement sur la lutte anti-fraude, la gauche s’enflamme après le rejet de la taxe Zucman, Pékin muscle son armée avec l’IA DeepSeek, Ottawa s’excuse auprès de Trump, et la Tanzanie sombre dans la crise après une réélection contestée.
3 min de lecture
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
