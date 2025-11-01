POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

L'économiste Gabriel Zucman. (Image d'illustration)

L'économiste Gabriel Zucman. (Image d'illustration)

© FRANCOIS WALSCHAERTS / AFP

LE POINT ACTU

1 novembre 2025

CNIL sous pression, taxe Zucman rejetée, IA militaire chinoise, excuses canadiennes à Trump et crise électorale en Tanzanie : les 5 faits marquants du jour

Tour d’horizon d’une matinée sous tension : la CNIL freine les ardeurs du gouvernement sur la lutte anti-fraude, la gauche s’enflamme après le rejet de la taxe Zucman, Pékin muscle son armée avec l’IA DeepSeek, Ottawa s’excuse auprès de Trump, et la Tanzanie sombre dans la crise après une réélection contestée.

Photo of Kimberley Bort
Kimberley Bort Go to Kimberley Bort page

3 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort image
Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

Populaires

1Les 500 fortunes françaises qui auraient grandi beaucoup plus vite que le patrimoine du reste des Français ? Encore une intox made in Zucman…
2Patatras ! Et Bill Gates mit brutalement les pieds dans le plat des impasses de la lutte contre le changement climatique
3« À une voix près » ?  Mais qui veut vraiment sauver l’accord de 68 entre la France et l’Algérie ?
4Lolita & Cerise se prédéchirent l’héritage de Renaud; Kim Kardashian se fait recadrer par la NASA, Justin Trudeau voyantiser par Katy Perry; Luc Besson & Sarah Saldmann officialisent, Marc Lavoine & Adriana Karembeu emménagent, David Beckham bourd’butine
5Une nouvelle vague de médicaments pour la perte de poids s’apprête à déferler sur la planète
6Guerre commerciale : les États-Unis et la Chine signent une trêve… Et l’Europe dans tout ça ?
7Le Point fantasme sur l’IA vraiment intelligente, L’Express voit sa bulle éclater; Emmanuel Macron joue à James Bond, Bernard Cazeneuve se le paie; Le Nouvel Obs analyse le divorce des juifs et de la gauche; Ciotti se rêve en Milei (et Kasbarian aussi)