"Public", "Voici" et "Closer".
REVUE DE PRESSE PEOPLE
1 novembre 2025
Lolita & Cerise se prédéchirent l’héritage de Renaud; Kim Kardashian se fait recadrer par la NASA, Justin Trudeau voyantiser par Katy Perry; Luc Besson & Sarah Saldmann officialisent, Marc Lavoine & Adriana Karembeu emménagent, David Beckham bourd’butine
Amours officielles, ruptures, héritages et renaissances : entre glamour, drames intimes et rebonds inattendus, les stars ont offert cette semaine un condensé de passion, de pudeur et de panache.
14 min de lecture
MOTS-CLESRevue de presse people , Katy Perry , Justin Trudeau , Kate Middleton , Meghan et Harry , Luc Besson , Sarah Saldmann , Adriana Karembeu , Marc Lavoine , Prince William , Charlène de Monaco , Zinédine Zidane , Kendji Girac , Kim Kardashian , Britney Spears , NASA , Nicole Kidman , David Beckham
THEMATIQUESPeople
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
Populaires
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.