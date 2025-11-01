POLITIQUE
François Hollande, ici au restaurant avec Anne Hidalgo : "Laisse François, je vais mettre ça en note de frais"

MON ENNEMI C’EST LA FINANCE

1 novembre 2025

ISF volontaire : un anonyme fortuné paie près de 30 000 euros pour déjeuner avec François Hollande

Initiée à 500 euros, une vente aux enchère caritative dont l’enjeu était un repas avec l’ancien président atteint les 27 000 euros. Il y a des taxes Zucman qui se perdent.

Hugues Serraf Go to Hugues Serraf page

Hugues Serraf

Hugues Serraf est écrivain et journaliste. Son dernier roman : La vie, au fond, Intervalles, 2022

 

