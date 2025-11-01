François Hollande, ici au restaurant avec Anne Hidalgo : "Laisse François, je vais mettre ça en note de frais"
© AFP or licensors
MON ENNEMI C’EST LA FINANCE
1 novembre 2025
ISF volontaire : un anonyme fortuné paie près de 30 000 euros pour déjeuner avec François Hollande
Initiée à 500 euros, une vente aux enchère caritative dont l’enjeu était un repas avec l’ancien président atteint les 27 000 euros. Il y a des taxes Zucman qui se perdent.
2 min de lecture
0:00min
100%
100%
THEMATIQUESInsolite
A PROPOS DES AUTEURS
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS