MON ENNEMI C’EST LA FINANCE

1 novembre 2025

ISF volontaire : un anonyme fortuné paie près de 30 000 euros pour déjeuner avec François Hollande

Initiée à 500 euros, une vente aux enchère caritative dont l’enjeu était un repas avec l’ancien président atteint les 27 000 euros. Il y a des taxes Zucman qui se perdent.