Le président du parti d’extrême droite français Rassemblement National (RN) et député européen Jordan Bardella s’exprime sur scène lors du lancement de son livre « Ce que veulent les Français », au théâtre Marigny à Paris, le 28 octobre 2025. (Image d'illustration)

UN CONTRE-BUDGET SOUS TENSION

1 novembre 2025

Contre-budget : ces 36 milliards d’économies prévues par le RN… qui seraient dures à réaliser

Le Rassemblement National promet 36 milliards d’euros d’économies dans son contre-budget, dont près de 12 milliards issus de la lutte contre l’immigration. Un pari jugé irréaliste par les économistes, qui pointent des hypothèses fragiles, des recettes surestimées et des incohérences dans le financement des baisses d’impôts annoncées.

Bertrand Martinot

Bertrand Martinot

Bertrand Martinot est économiste et expert du marché du travail à l'institut Montaigne, ancien délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle. Auteur du rapport de l'institut Montaigne : "Les Français au travail : aller au-delà des idées reçues" publié en 2023. 

