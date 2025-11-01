UN CONTRE-BUDGET SOUS TENSION

Contre-budget : ces 36 milliards d’économies prévues par le RN… qui seraient dures à réaliser

Le Rassemblement National promet 36 milliards d’euros d’économies dans son contre-budget, dont près de 12 milliards issus de la lutte contre l’immigration. Un pari jugé irréaliste par les économistes, qui pointent des hypothèses fragiles, des recettes surestimées et des incohérences dans le financement des baisses d’impôts annoncées.