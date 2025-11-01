Apple. (Image d'illustration)
© Reuters
ATLANTICO-BUSINESS
1 novembre 2025
Apple vieillit, ignore les miracles de l’IA, mais reste sur le podium boursier. Cherchez l’erreur ?
Apple bat ses records de chiffre d’affaires et de résultats avec une valorisation de 4 000 milliards de dollars, le jour où Nvidia dépasse les 5 000 milliards. Le plus surprenant, c’est qu’Apple n’a pas sorti d’innovation majeure depuis dix ans, alors que Nvidia surfe chaque jour sur la vague de l’IA… comme quoi.
MOTS-CLESbusiness , Apple , Nvidia , capitalisation boursière , Tim Cook , Iphone , Intelligence Artificielle
THEMATIQUESBusiness
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.
Populaires
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.