Apple. (Image d'illustration)

Apple. (Image d'illustration)

© Reuters

ATLANTICO-BUSINESS

1 novembre 2025

Apple vieillit, ignore les miracles de l’IA, mais reste sur le podium boursier. Cherchez l’erreur ?

Apple bat ses records de chiffre d’affaires et de résultats avec une valorisation de 4 000 milliards de dollars, le jour où Nvidia dépasse les 5 000 milliards. Le plus surprenant, c’est qu’Apple n’a pas sorti d’innovation majeure depuis dix ans, alors que Nvidia surfe chaque jour sur la vague de l’IA… comme quoi.

Jean-Marc Sylvestre
Jean-Marc Sylvestre
0:00min
100%

A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Marc Sylvestre image
Jean-Marc Sylvestre

Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.

Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.

