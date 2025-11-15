POLITIQUE
Le président américain Donald Trump. (Image d'illustration)

Le président américain Donald Trump. (Image d'illustration)

© BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

15 novembre 2025

Trump attaque la BBC en justice, Municipales à Paris : Aymeric Caron rompt avec LFI, Six plateformes de e-commerce signalées pour contenus illicites, Trump supprime une partie des droits de douane qu’il avait imposés, assassinat du frère d’Amine Kessaci à Marseille

Donald Trump, sous pression pour faire baisser le coût de la vie pour les Américains, a signé un décret pour supprimer des droits de douane, exemptant des denrées comme le café et les fruits exotiques.

Gabriel Mabille Go to Gabriel Mabille page

2 min de lecture

Gabriel Mabille

Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.

