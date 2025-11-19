Narcos à Dubaï, consommateurs pointés du doigt, chute d’Ubisoft, justice des mineurs en crise et faux “crime spatial” : les 5 faits marquants du jour

Des députés et des membres du gouvernement français se lèvent pour rendre hommage à Mehdi Kessaci, le frère cadet de 20 ans de l’activiste, membre des Verts et figure de la lutte antidrogue Amine Kessaci, à Marseille, lors d’une séance de questions au gouvernement à l’Assemblée nationale, à Paris, le 18 novembre 2025.