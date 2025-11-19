Des députés et des membres du gouvernement français se lèvent pour rendre hommage à Mehdi Kessaci, le frère cadet de 20 ans de l’activiste, membre des Verts et figure de la lutte antidrogue Amine Kessaci, à Marseille, lors d’une séance de questions au gouvernement à l’Assemblée nationale, à Paris, le 18 novembre 2025.
LE POINT ACTU
19 novembre 2025
Narcos à Dubaï, consommateurs pointés du doigt, chute d’Ubisoft, justice des mineurs en crise et faux “crime spatial” : les 5 faits marquants du jour
Matinée sous tension entre lutte antidrogue, crise industrielle et alertes judiciaires : Darmanin cible les narcos expatriés à Dubaï, Macron fustige les consommateurs urbains, Ubisoft reprend une cotation fragilisée, la justice des mineurs est mise en cause, et le « premier crime spatial » s’effondre sous l’aveu d’un mensonge.
5 min de lecture
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
