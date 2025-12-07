POLITIQUE
Un délégué indique le nom de parti qu’il préfère lors de la première journée de la conférence fondatrice de Your Party, à Liverpool, dans le nord-ouest de l’Angleterre, le 29 novembre 2025. Un nouveau parti politique britannique impliquant le vétéran socialiste Jeremy Corbyn ouvre ce samedi son congrès inaugural, avec l’ambition de tourner la page d’un lancement chaotique et de s’imposer comme un challenger crédible à la gauche du Labour. (Image d'illustration)

NAUFRAGE EXPRESS

7 décembre 2025

Your party, le parti britannique qui s’auto-détruit déjà dans le clash entre islamistes et militants d’extrême-gauche

Présenté comme la nouvelle alternative radicale au Labour, Your Party a transformé sa conférence inaugurale en champ de bataille interne, révélant une formation déjà minée par les purges, les querelles idéologiques et l’incompatibilité de ses propres factions.

Lauren Smith Go to Lauren Smith page

Brexit , Palestine , wokisme , islam , Your Party , travailleurs

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
Lauren Smith

Lauren Smith est chroniqueuse à Londres pour europeanconservative.com

