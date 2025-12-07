Your party, le parti britannique qui s’auto-détruit déjà dans le clash entre islamistes et militants d’extrême-gauche

Un délégué indique le nom de parti qu’il préfère lors de la première journée de la conférence fondatrice de Your Party, à Liverpool, dans le nord-ouest de l’Angleterre, le 29 novembre 2025. Un nouveau parti politique britannique impliquant le vétéran socialiste Jeremy Corbyn ouvre ce samedi son congrès inaugural, avec l’ambition de tourner la page d’un lancement chaotique et de s’imposer comme un challenger crédible à la gauche du Labour. (Image d'illustration)