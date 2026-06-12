CARTON ROUGE

12 juin 2026

"We Are 26" : le slogan de la Coupe du monde de foot qui masque la tension explosive entre États-Unis, Mexique et Canada

Alors que s'ouvrait ce jeudi soir à Mexico la Coupe du Monde de football 2026, co-organisée par les États-Unis, le Mexique et le Canada, le symbole d’unité de l’Amérique du Nord pourrait bien s’arrêter aux abords des stades avant la fin de la compétition. Dès le 1er juillet, un nouveau round de négociations commerciales va démarrer entre les trois pays et Donald Trump fait déjà monter les enchères tarifaires.