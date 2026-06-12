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Le président italien de la FIFA, Gianni Infantino, le président américain Donald Trump, la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum et le Premier ministre canadien Mark Carney prennent un selfie sur scène lors du tirage au sort de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 qui se déroule aux États-Unis, au Canada et au Mexique, au Kennedy Center, à Washington, D.C., le 5 décembre 2025.
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CARTON ROUGE

12 juin 2026

"We Are 26" : le slogan de la Coupe du monde de foot qui masque la tension explosive entre États-Unis, Mexique et Canada

Alors que s'ouvrait ce jeudi soir à Mexico la Coupe du Monde de football 2026, co-organisée par les États-Unis, le Mexique et le Canada, le symbole d’unité de l’Amérique du Nord pourrait bien s’arrêter aux abords des stades avant la fin de la compétition. Dès le 1er juillet, un nouveau round de négociations commerciales va démarrer entre les trois pays et Donald Trump fait déjà monter les enchères tarifaires.

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MOTS-CLES

Coupe du monde , Canada , Mexique , États-Unis , Donald Trump , guerre commerciale , friendshoring , tarifs douaniers , négociations , Chine , compétition , Football , coupe du monde 2026

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Alexandre Delaigue

Alexandre Delaigue est professeur d'économie à l'université de Lille. Il est le co-auteur avec Stéphane Ménia des livres Nos phobies économiques et Sexe, drogue... et économie : pas de sujet tabou pour les économistes (parus chez Pearson). Son site : econoclaste.net

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