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Volkswagen supprime jusqu'à 100 000 emplois : quand l'Europe découvre que sa transition vers l'électrique a été organisée au profit de la Chine

Volkswagen, numéro deux mondial, supprime 15 % de ses effectifs. Derrière ce séisme social, une réalité que l'Europe a longtemps refusé de regarder en face : la Chine a bâti en deux décennies, sans surprise, sa domination sur l'électrique. Les constructeurs occidentaux découvrent aujourd'hui le prix de leur retard.