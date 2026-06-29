ATLANTICO BUSINESS
29 juin 2026
Volkswagen supprime jusqu'à 100 000 emplois : quand l'Europe découvre que sa transition vers l'électrique a été organisée au profit de la Chine
Volkswagen, numéro deux mondial, supprime 15 % de ses effectifs. Derrière ce séisme social, une réalité que l'Europe a longtemps refusé de regarder en face : la Chine a bâti en deux décennies, sans surprise, sa domination sur l'électrique. Les constructeurs occidentaux découvrent aujourd'hui le prix de leur retard.
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Jean-Pierre Corniou est président d’Agile. IT et de l’Institut de l’iconomie.
Il est l'auteur de "Liberté, égalité, mobilié" aux éditions Marie B et "1,2 milliards d’automobiles, 7 milliards de terriens, la cohabitation est-elle possible ?" (2012).
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