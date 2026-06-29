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Hildegard Müller, présidente de l'Association allemande de l'industrie automobile (VDA), Friedrich Merz, chancelier allemand, et Oliver Blume, PDG du groupe Volkswagen (VW AG) sur le stand de Volkswagen lors de l'ouverture du Salon international de l'automobile de Munich (IAA), le 9 septembre 2025.
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ATLANTICO BUSINESS

29 juin 2026

Volkswagen supprime jusqu'à 100 000 emplois : quand l'Europe découvre que sa transition vers l'électrique a été organisée au profit de la Chine

Volkswagen, numéro deux mondial, supprime 15 % de ses effectifs. Derrière ce séisme social, une réalité que l'Europe a longtemps refusé de regarder en face : la Chine a bâti en deux décennies, sans surprise, sa domination sur l'électrique. Les constructeurs occidentaux découvrent aujourd'hui le prix de leur retard.

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MOTS-CLES

business , Volkswagen , industrie automobile , licenciements massifs , Allemagne , europe , voiture électrique , Chine , transition écologique

THEMATIQUES

Business
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Pierre Corniou

Jean-Pierre Corniou est président d’Agile. IT et de l’Institut de l’iconomie.


Il est l'auteur de "Liberté, égalité, mobilié" aux éditions Marie B et "1,2 milliards d’automobiles, 7 milliards de terriens, la cohabitation est-elle possible ?" (2012).

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