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Hildegard Müller, présidente de l'Association allemande de l'industrie automobile (VDA), Friedrich Merz, chancelier allemand, et Oliver Blume, PDG du groupe Volkswagen (VW AG) sur le stand de Volkswagen lors de l'ouverture du Salon international de l'automobile de Munich (IAA), le 9 septembre 2025.
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POLITIQUE INDUSTRIELLE ALLEMANDE

15 mars 2026

Volkswagen : le crépuscule d’un géant allemand 

Symbole pendant des décennies de la puissance industrielle allemande, Volkswagen traverse aujourd’hui l’une des périodes les plus difficiles de son histoire. Chute des bénéfices, dizaines de milliers d’emplois menacés et pari risqué sur l’électrique : à l’approche de son centenaire, la « voiture du peuple » pourrait devenir l’emblème des contradictions de la politique industrielle allemande.

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MOTS-CLES

Allemagne , industrie , industrie automobile , Volkswagen , voitures , voitures électriques , Friedrich Merz , déclin , difficultés , ventes de voitures , automobilistes

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
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Sven R Larson

Sven R Larson, docteur en économie, est rédacteur économique pour le European Conservative, où il publie régulièrement des analyses des économies européenne et américaine. Il a travaillé comme économiste pour des groupes de réflexion et comme conseiller pour des campagnes politiques. Il est l'auteur de plusieurs articles et ouvrages universitaires. Ses écrits se concentrent sur l'État-providence, sur la manière dont il provoque la stagnation économique et sur les réformes nécessaires pour réduire l'impact négatif d'un gouvernement pléthorique. Sur Twitter, il est @S_R_Larson.

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