POLITIQUE INDUSTRIELLE ALLEMANDE
15 mars 2026
Volkswagen : le crépuscule d’un géant allemand
Symbole pendant des décennies de la puissance industrielle allemande, Volkswagen traverse aujourd’hui l’une des périodes les plus difficiles de son histoire. Chute des bénéfices, dizaines de milliers d’emplois menacés et pari risqué sur l’électrique : à l’approche de son centenaire, la « voiture du peuple » pourrait devenir l’emblème des contradictions de la politique industrielle allemande.
6 min de lecture
Sven R Larson, docteur en économie, est rédacteur économique pour le European Conservative, où il publie régulièrement des analyses des économies européenne et américaine. Il a travaillé comme économiste pour des groupes de réflexion et comme conseiller pour des campagnes politiques. Il est l'auteur de plusieurs articles et ouvrages universitaires. Ses écrits se concentrent sur l'État-providence, sur la manière dont il provoque la stagnation économique et sur les réformes nécessaires pour réduire l'impact négatif d'un gouvernement pléthorique. Sur Twitter, il est @S_R_Larson.
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Sven R Larson, docteur en économie, est rédacteur économique pour le European Conservative, où il publie régulièrement des analyses des économies européenne et américaine. Il a travaillé comme économiste pour des groupes de réflexion et comme conseiller pour des campagnes politiques. Il est l'auteur de plusieurs articles et ouvrages universitaires. Ses écrits se concentrent sur l'État-providence, sur la manière dont il provoque la stagnation économique et sur les réformes nécessaires pour réduire l'impact négatif d'un gouvernement pléthorique. Sur Twitter, il est @S_R_Larson.