SUPER POUVOIR CACHE

Voir sans les yeux : voilà comment la lumière pilote en secret le monde animal (et nous inclus)

La lumière ne sert pas seulement à voir. Chez les animaux comme chez l’être humain, des protéines photosensibles appelées opsines détectent aussi la lumière en dehors du système visuel et participent à la régulation du sommeil, de l’humeur, du métabolisme ou encore de certains processus de cicatrisation.