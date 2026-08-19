SUPER POUVOIR CACHE
19 août 2026
Voir sans les yeux : voilà comment la lumière pilote en secret le monde animal (et nous inclus)
La lumière ne sert pas seulement à voir. Chez les animaux comme chez l’être humain, des protéines photosensibles appelées opsines détectent aussi la lumière en dehors du système visuel et participent à la régulation du sommeil, de l’humeur, du métabolisme ou encore de certains processus de cicatrisation.
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A PROPOS DES AUTEURS
Emily Laber-Warren dirige le programme de reportages sur la santé et les sciences à la Craig Newmark Graduate School of Journalism de la City University of New York.
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Emily Laber-Warren dirige le programme de reportages sur la santé et les sciences à la Craig Newmark Graduate School of Journalism de la City University of New York.