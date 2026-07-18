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Une jeune femme sentant des fleurs.
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FONCTIONNEMENT CEREBRAL

18 juillet 2026

Voilà pourquoi vous devriez améliorer votre odorat pour sauver votre cerveau

Et si votre nez révélait bien plus que votre capacité à sentir les odeurs ? Longtemps considéré comme un sens secondaire, l'odorat s'impose aujourd'hui comme un précieux indicateur du fonctionnement cérébral. Mémoire, émotions, maladies neurodégénératives : les recherches ouvrent des perspectives inédites pour mieux comprendre le cerveau.

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MOTS-CLES

odorat , cerveau , santé , alzheimer , parfum , odeur , signes , sens , santé du cerveau , Étude , tests olfactifs , neurobiologie , recherche , recherche médicale

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Gabriel Lepousez

Gabriel Lepousez est neurobiologiste, docteur en neuroscience, spécialiste de la perception sensorielle et de la plasticité du cerveau et chargé de recherche à l’Institut Pasteur, dans le laboratoire Perception et Action dirigé par le professeur Pierre-Marie Lledo. Depuis près de 20 ans, Gabriel Lepousez étudie comment notre cerveau sensoriel perçoit, analyse, mémorise et interprète les informations de notre environnement et comment ces processus dysfonctionnent dans certaines maladies mentales. Ses travaux se focalisent sur les mécanismes fondamentaux de la perception et la mémoire olfactive, les principes de régénération du cerveau, mais aussi sur l’intéroception, cette capacité de percevoir les signaux internes de notre corps à travers des communications corps-cerveau.

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