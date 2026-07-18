Voilà pourquoi vous devriez améliorer votre odorat pour sauver votre cerveau

Gabriel Lepousez est neurobiologiste, docteur en neuroscience, spécialiste de la perception sensorielle et de la plasticité du cerveau et chargé de recherche à l’Institut Pasteur, dans le laboratoire Perception et Action dirigé par le professeur Pierre-Marie Lledo. Depuis près de 20 ans, Gabriel Lepousez étudie comment notre cerveau sensoriel perçoit, analyse, mémorise et interprète les informations de notre environnement et comment ces processus dysfonctionnent dans certaines maladies mentales. Ses travaux se focalisent sur les mécanismes fondamentaux de la perception et la mémoire olfactive, les principes de régénération du cerveau, mais aussi sur l’intéroception, cette capacité de percevoir les signaux internes de notre corps à travers des communications corps-cerveau.