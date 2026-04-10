PARFAIT, DITES-VOUS ?
10 avril 2026
Voilà pourquoi le corps humain n’a rien d’un chef d'oeuvre mais est le produit de l'Évolution
Le corps humain est souvent décrit comme une merveille de « conception parfaite » : élégant, efficace et parfaitement adapté à sa fonction. Pourtant, à y regarder de plus près, une tout autre image se dessine.
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THEMATIQUESScience
Lucy E. Hyde est diplômée d'une licence (avec mention) en anatomie de l'Université de Liverpool, passionnée par l'anatomie de la tête et du cou, et plus particulièrement par le crâne humain. Tout au long de ses études, Lucy a non seulement cultivé un vif intérêt pour l'anatomie humaine, mais a également développé une passion pour l'illustration, tant d'un point de vue historique que contemporain, et pour les différentes manières de visualiser et de communiquer des informations médicales et anatomiques.
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Lucy E. Hyde est diplômée d'une licence (avec mention) en anatomie de l'Université de Liverpool, passionnée par l'anatomie de la tête et du cou, et plus particulièrement par le crâne humain. Tout au long de ses études, Lucy a non seulement cultivé un vif intérêt pour l'anatomie humaine, mais a également développé une passion pour l'illustration, tant d'un point de vue historique que contemporain, et pour les différentes manières de visualiser et de communiquer des informations médicales et anatomiques.