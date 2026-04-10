Voilà pourquoi le corps humain n’a rien d’un chef d'oeuvre mais est le produit de l'Évolution

Lucy E. Hyde est diplômée d'une licence (avec mention) en anatomie de l'Université de Liverpool, passionnée par l'anatomie de la tête et du cou, et plus particulièrement par le crâne humain. Tout au long de ses études, Lucy a non seulement cultivé un vif intérêt pour l'anatomie humaine, mais a également développé une passion pour l'illustration, tant d'un point de vue historique que contemporain, et pour les différentes manières de visualiser et de communiquer des informations médicales et anatomiques.