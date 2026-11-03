JUSTE UNE ILLUSION

Voilà pourquoi l’augmentation du SMIC est tout sauf le meilleur moyen d’améliorer le pouvoir d’achat

62,5 % du salaire médian, c’est le niveau qu’atteignait le SMIC français en 2024, le plus élevé de toute l’Europe. Résultat, 80 milliards d’euros d’allègements de cotisations mobilisés chaque année rien que pour en neutraliser le coût, et des taux marginaux d’imposition pouvant grimper jusqu’à 80 % entre 1,2 et 2 SMIC. Augmenter mécaniquement ce salaire plancher améliore-t-il vraiment le pouvoir d’achat, ou ne fait-il que déplacer le problème ailleurs ?