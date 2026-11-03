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Une photographie prise le 24 avril 2023 à Lille montre des figurines de travailleurs disposées autour des lettres formant SMIC, acronyme de « salaire minimum de croissance garanti ». Le montant de ce salaire minimum augmentera de plus de 2 % à compter du 1er mai 2023, comme l’a annoncé le Premier ministre français le 14 avril 2023.
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JUSTE UNE ILLUSION

3 novembre 2026

Voilà pourquoi l’augmentation du SMIC est tout sauf le meilleur moyen d’améliorer le pouvoir d’achat

62,5 % du salaire médian, c’est le niveau qu’atteignait le SMIC français en 2024, le plus élevé de toute l’Europe. Résultat, 80 milliards d’euros d’allègements de cotisations mobilisés chaque année rien que pour en neutraliser le coût, et des taux marginaux d’imposition pouvant grimper jusqu’à 80 % entre 1,2 et 2 SMIC. Augmenter mécaniquement ce salaire plancher améliore-t-il vraiment le pouvoir d’achat, ou ne fait-il que déplacer le problème ailleurs ?

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MOTS-CLES

Economie , smic , coup de pouce , gouvernement , salaires , coût du travail , charges

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Pierre Bentata
Maître de Conférences à la Faculté de Droit d'Aix Marseille Université

Pierre Bentata est Maître de conférences à la Faculté de Droit et Science Politique d'Aix Marseille Université. 

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Christophe Daunique

Christophe Daunique est consultant en stratégie et transformation, spécialisé dans le secteur public. Il publie régulièrement des articles sur son blog personnel (https://lecahierdauniquien.substack.com/).

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