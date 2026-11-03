JUSTE UNE ILLUSION
3 novembre 2026
Voilà pourquoi l’augmentation du SMIC est tout sauf le meilleur moyen d’améliorer le pouvoir d’achat
62,5 % du salaire médian, c’est le niveau qu’atteignait le SMIC français en 2024, le plus élevé de toute l’Europe. Résultat, 80 milliards d’euros d’allègements de cotisations mobilisés chaque année rien que pour en neutraliser le coût, et des taux marginaux d’imposition pouvant grimper jusqu’à 80 % entre 1,2 et 2 SMIC. Augmenter mécaniquement ce salaire plancher améliore-t-il vraiment le pouvoir d’achat, ou ne fait-il que déplacer le problème ailleurs ?
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THEMATIQUESEconomie
Pierre Bentata est Maître de conférences à la Faculté de Droit et Science Politique d'Aix Marseille Université.
Christophe Daunique est consultant en stratégie et transformation, spécialisé dans le secteur public. Il publie régulièrement des articles sur son blog personnel (https://lecahierdauniquien.substack.com/).
Pierre Bentata est Maître de conférences à la Faculté de Droit et Science Politique d'Aix Marseille Université.
Christophe Daunique est consultant en stratégie et transformation, spécialisé dans le secteur public. Il publie régulièrement des articles sur son blog personnel (https://lecahierdauniquien.substack.com/).