les aliments mous et sucrés nécessitent très peu d'efforts de digestion mécanique.

UN PEU DE BUCHE ?

31 décembre 2025

Voilà pourquoi il y a toujours de la place dans votre estomac pour un dessert

L'envie de manger un dessert provient en grande partie du cerveau, et plus précisément des circuits neuronaux impliqués dans la récompense et le plaisir.

Michelle Spear Go to Michelle Spear page

Michelle Spear

Michelle Spear est professeure d’anatomie à l'Université de Bristol.