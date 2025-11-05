DIFFERENCES BIOLOGIQUES

5 novembre 2025

Voilà pourquoi il faut plus d’exercice physique aux hommes qu’aux femmes pour atteindre les mêmes bénéfices cardiaques

L'exercice physique est comme un médicament pour le cœur, et comme pour tout médicament, il faut trouver la bonne « dose » pour qu'il soit efficace. Or, une étude récente suggère que cette « dose » pourrait varier d'une personne à l'autre.