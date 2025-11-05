Des personnes en train de suivre un cours de gym dans une salle de sport. (Image d'illustration)
© AL BELLO / Getty Images via AFP
DIFFERENCES BIOLOGIQUES
5 novembre 2025
Voilà pourquoi il faut plus d’exercice physique aux hommes qu’aux femmes pour atteindre les mêmes bénéfices cardiaques
L'exercice physique est comme un médicament pour le cœur, et comme pour tout médicament, il faut trouver la bonne « dose » pour qu'il soit efficace. Or, une étude récente suggère que cette « dose » pourrait varier d'une personne à l'autre.
5 min de lecture
0:00min
100%
100%
MOTS-CLESactivité physique , sport , hommes , Femmes , santé cardiovasculaire , coeur , problèmes cardiaques
THEMATIQUESSanté
A PROPOS DES AUTEURS
Jack McNamara est maître de conférences en physiologie clinique de l'exercice, University of East London.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Jack McNamara est maître de conférences en physiologie clinique de l'exercice, University of East London.