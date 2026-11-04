POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Des poupées russes traditionnelles en bois — des « matriochkas » — représentant le président russe Vladimir Poutine et le président américain Donald Trump sont proposées à la vente dans une boutique de souvenirs située sur la rue touristique Arbat, dans le centre de Moscou, le 21 octobre 2025.
See image caption
See copyright

TOURNANT EN VUE ?

4 novembre 2026

Voilà comment la Russie tente déjà d’exploiter un Donald Trump affaibli par les MidTerms

L'affaiblissement intérieur de Donald Trump face aux revers électoraux et aux tensions énergétiques modifie les équilibres diplomatiques autour du conflit ukrainien. Tandis que le Kremlin tente d'exploiter la fébrilité de Washington pour négocier des ouvertures économiques bilatérales, l'Europe et Kyiv réaffirment leur autonomie stratégique face aux revirements américains.

Photo of Viatcheslav Avioutskii
Viatcheslav Avioutskii Go to Viatcheslav Avioutskii page

15 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Donald Trump , Etats-Unis , midterms , Vladimir Poutine , Russie , Guerre en Ukraine

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Viatcheslav Avioutskii image
Viatcheslav Avioutskii

Viatcheslav Avioutskii est spécialiste des relations internationales et de la stratégie des affaires internationales.