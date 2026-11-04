TOURNANT EN VUE ?

Voilà comment la Russie tente déjà d’exploiter un Donald Trump affaibli par les MidTerms

L'affaiblissement intérieur de Donald Trump face aux revers électoraux et aux tensions énergétiques modifie les équilibres diplomatiques autour du conflit ukrainien. Tandis que le Kremlin tente d'exploiter la fébrilité de Washington pour négocier des ouvertures économiques bilatérales, l'Europe et Kyiv réaffirment leur autonomie stratégique face aux revirements américains.