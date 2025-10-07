Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 27 septembre au 3 octobre

Santéil y a 3 heures
Un bénévole de la Fondation Edhi pulvérise de l'eau sur la tête d'un passant pour se rafraîchir lors d'une chaude journée d'été le long d'une route au milieu de la vague de chaleur à Karachi le 21 avril 2025.
Un bénévole de la Fondation Edhi pulvérise de l'eau sur la tête d'un passant pour se rafraîchir lors d'une chaude journée d'été le long d'une route au milieu de la vague de chaleur à Karachi le 21 avril 2025. © ASIF HASSAN / AFP
Réchauffement climatique

Voilà comment la chaleur extrême met les corps comme les esprits sous pression : étude de cas à Karachi

Alors que les vagues de chaleur deviennent de plus en plus fréquentes et intenses, elles ne se contentent pas de faire grimper les températures : elles éreintent les corps, minent les esprits et fragilisent les équilibres familiaux et sociaux. À Karachi, au Pakistan, vivre sous 40 °C ou plus, jour et nuit, devient un combat quotidien pour la santé, mentale et physique.

avec Gulnaz AnjumetMudassar Aziz
author imageGulnaz Anjum

Gulnaz Anjum est professeure adjointe de psychologie climatique au Centre de recherche sur les questions sociales au coeur du Département de psychologie de l'Université de Limerick.

Voir la bio »
author imageMudassar Aziz

Mudassar Aziz est chercheur en psychologie à l'Université d'Oslo.

Voir la bio »

Voilà comment la chaleur extrême met les corps comme les esprits sous pression : étude de cas à Karachi

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés

Thématiques

ScienceEnvironnement