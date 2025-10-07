Réchauffement climatique

Voilà comment la chaleur extrême met les corps comme les esprits sous pression : étude de cas à Karachi

Alors que les vagues de chaleur deviennent de plus en plus fréquentes et intenses, elles ne se contentent pas de faire grimper les températures : elles éreintent les corps, minent les esprits et fragilisent les équilibres familiaux et sociaux. À Karachi, au Pakistan, vivre sous 40 °C ou plus, jour et nuit, devient un combat quotidien pour la santé, mentale et physique.