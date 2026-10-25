Le Dr Ronan Lordan est chercheur spécialisé en biologie circadienne, vieillissement, métabolisme et pharmacologie nutritionnelle. Il effectue un postdoctorat dans le cadre du programme NeuroAdapt Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) au sein du Centre de recherche FutureNeuro Research Ireland pour les sciences translationnelles du cerveau et de l'École de pharmacie et de sciences biomoléculaires de l'Université de médecine et des sciences de la santé RCSI. Ses travaux portent sur l'étude du rôle des rythmes circadiens dans le trouble bipolaire, en collaboration avec la professeure Annie Curtis et le Dr Cristina R. Reschke.