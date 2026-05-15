COBALAMINE

15 mai 2026

Vitamine B12 : un nutriment essentiel au lien complexe avec le cancer

On connaît tous ce conseil : mangez des fruits et des légumes, prenez vos vitamines et restez en bonne santé. Dans l'ensemble, ce conseil est valable. Mais certains nutriments ont une histoire plus complexe, et la vitamine B12 en est un exemple fascinant.