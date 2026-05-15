COBALAMINE
15 mai 2026
Vitamine B12 : un nutriment essentiel au lien complexe avec le cancer
On connaît tous ce conseil : mangez des fruits et des légumes, prenez vos vitamines et restez en bonne santé. Dans l'ensemble, ce conseil est valable. Mais certains nutriments ont une histoire plus complexe, et la vitamine B12 en est un exemple fascinant.
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A PROPOS DES AUTEURS
Maître de conférences en biologie du cancer et biochimie clinique, Université de Kingston
Maître de conférences en génétique et biologie moléculaire, Université de Kingston
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Maître de conférences en biologie du cancer et biochimie clinique, Université de Kingston
Maître de conférences en génétique et biologie moléculaire, Université de Kingston