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On trouve naturellement de la B12 dans les produits animaux comme la viande, le poisson, les œufs, le lait et le fromage.
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COBALAMINE

15 mai 2026

Vitamine B12 : un nutriment essentiel au lien complexe avec le cancer

On connaît tous ce conseil : mangez des fruits et des légumes, prenez vos vitamines et restez en bonne santé. Dans l'ensemble, ce conseil est valable. Mais certains nutriments ont une histoire plus complexe, et la vitamine B12 en est un exemple fascinant.

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MOTS-CLES

vitamines , B12 , compléments alimentaires , Santé , Alimentation , cancer

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Ahmed Elbediwy
Professeur

Maître de conférences en biologie du cancer et biochimie clinique, Université de Kingston

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Nadine Wehida
Professeure

Maître de conférences en génétique et biologie moléculaire, Université de Kingston

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