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Une photo, prise dans la salle d'entretien « Mélanie » du Centre de Protection de la Famille (CPF) de Pontoise, au sein du groupement de gendarmerie du Val-d'Oise.
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AFFAIRE LYHANNA

7 juin 2026

Violences sur mineurs : la France sait désormais écouter les enfants. Toujours pas les protéger

La mort de la petite Lyhanna, 11 ans, dans le Gers, dévoile une pathologie profonde de l'État : le triomphe du symbole sur l'opérationnel. Neuf mois avant le drame, une autre enfant dénonçait le suspect pour viols. La parole a été recueillie, les expertises médicales ont validé les faits. Pourtant, le dossier a dormi pendant neuf mois, noyé sous la pile d'une justice asphyxiée. Ce drame fait directement écho au scandale du périscolaire à Paris, où des alertes de parents ont été ignorées. En investissant massivement dans la compassion institutionnelle plutôt que dans la réponse pénale immédiate, la France s’est dotée d'une oreille parfaite, mais d'une main paralysée.

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MOTS-CLES

affaire Lyhanna , enfants , victimes , Justice , protection , réformes , famille , Parents , prédateurs , crimes sexuels , condamnation , prison , peine de prison , salle Mélanie

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
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Laurent Mélito

Laurent Mélito est doctorant en sociologie à l'EHESS/Centre Norbert Elias de Marseille. Ses travaux de recherches portent sur les pratiques prostitutionnelles par Internet. Il travaille à l'Institut Régional du Travail Social.

 