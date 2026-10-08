MOUVEMENT LYCEEN

Violences et maintien de l’ordre : la police française a-t-elle un problème ?

Face à la suspension des grenades assourdissantes après le drame de Lens, Bertrand Cavallier récuse tout problème structurel de violences policières. Selon lui, cette décision politique masque une montée sans précédent d'une violence hybride et radicalisée, mettant à rude épreuve des forces d'ordre contraintes d'agir dans un cadre sociétal de plus en plus dégradé.