MOUVEMENT LYCEEN
8 octobre 2026
Violences et maintien de l’ordre : la police française a-t-elle un problème ?
Face à la suspension des grenades assourdissantes après le drame de Lens, Bertrand Cavallier récuse tout problème structurel de violences policières. Selon lui, cette décision politique masque une montée sans précédent d'une violence hybride et radicalisée, mettant à rude épreuve des forces d'ordre contraintes d'agir dans un cadre sociétal de plus en plus dégradé.
11 min de lecture
MOTS-CLESpolice , Gendarmerie , forces de l'ordre , violences , manifestations , Lycées , mouvement lycéen
THEMATIQUESFrance
Bertrand Cavallier est général de division (2S) de gendarmerie. Spécialiste du maintien de l’ordre et expert international en sécurité des Etats, il est notamment régulièrement engagé en Afrique. Le général Bertrand Cavallier est l'ancien commandant du Centre national d’entraînement des Forces de gendarmerie de Saint-Astier.
Populaires
Bertrand Cavallier est général de division (2S) de gendarmerie. Spécialiste du maintien de l’ordre et expert international en sécurité des Etats, il est notamment régulièrement engagé en Afrique. Le général Bertrand Cavallier est l'ancien commandant du Centre national d’entraînement des Forces de gendarmerie de Saint-Astier.