Vins ou bières : le match des calories

Un exposant sert un verre de vin rouge lors de la Vinexpo au Javits Center en mars 2020 à New York.

Béatrice de Reynal est nutritionniste. Très gourmande, elle ne jette l'opprobre sur aucun aliment et tente de faire partager ses idées de nutrition inspirante. Elle est par ailleurs l'auteur de Ouvrez les yeux avant d’ouvrir la bouche , publié chez Plon, et du blog " MiamMiam ".

Atlantico : Contrairement à ce que l’on pense, une étude anglaise a révélé que la bière pourrait faire moins grossir que le vin. Comment cela est-il possible ?

Béatrice de Reynal : En France, lorsque vous allez au bar, tous les verres d’alcool que vous pouvez commander (verre de vin, pression, whisky…) apportent la même quantité d’alcool. Néanmoins, il n’y a pas la même quantité de sucre dans chacun. Dans le cognac ou le rhum, il n’y a pas de sucre, mais il y en aura dans la bière et dans le vin selon les cépages. Un verre de bière va apporter autant d’alcool qu’un verre de vin, mais le vin va être plus calorique.

Dans toutes les boissons alcoolisées, nous avons de l’alcool et plus ou moins de sucre. L’éthanol va apporter sept calories par gramme, ces calories le corps ne les stocke pas. On est alors obligé de les brûler. Toutes les boissons alcoolisées sont considérées comme non-essentielles. C’est un plus social, mais il faut penser que ces boissons sont toutes facultatives.

Un élément est important à signaler, des bières en teneur importante en alcool sont très présentes sur le marché. Elles sont aussi fortes que le vin, là elles vont être très caloriques et pour certaines elles sont deux fois plus fortes qu’une blonde classique donc attention à l’ivresse.

Comment connaître le nombre de calories pour chaque boisson ?

Si vous ne le savez pas, vous pouvez aller sur le site suivant (https://ciqual.anses.fr/) qui vous donnera toutes les informations. Cette base de données offre l’apport calorique pour 100 ml, un ballon de rouge tel qu’il est vendu dans le commerce c’est 12 cl il faut alors comparer avec le poids proposé dans les bistrots.

Quelle boisson consommer pour ne pas grossir ?

Il faut apprendre à boire. Ce qu’il fait grossir c’est manger en même temps que vous buvez. Le problème étant que si vous ne mangez pas, l’alcool va vite vous monter à la tête et il va vous mettre en hypoglycémie alors on devient faible et on aura envie de manger. Il faut alors apprécier ce que l’on aime boire.

