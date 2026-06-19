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Blurred backgroundCette combinaison de photos créée le 20 février 2026 montre le président américain Donald Trump et l'ayatollah Ali Khamenei.
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DU BOURBIER A LA PAUSE

19 juin 2026

Vietnam, Irak 2003, Iran 2026 : l’accord entre Trump et les mollahs au crible de l’histoire

Entre illusions passées et réalisme forcé, la gestion du cas iranien en 2026 marque un tournant stratégique majeur pour Washington, qui prend conscience des limites de son hégémonie militaire.

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MOTS-CLES

Etats-Unis , guerre , Iran , Donald Trump , Vietnam , Irak

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Eric Branaa
Spécialiste des Etats-Unis - IRIS

Jean-Eric Branaa est spécialiste des Etats-Unis et maître de conférences à l’université Assas-Paris II. Il est chercheur au centre Thucydide. Son dernier livre s'intitule Kamala Harris, l'Amérique du futur (Nouveau Monde éditions, collection Chronos, poche, 2024). Il est également l'auteur de Hillary, une présidente des Etats-Unis (Eyrolles, 2015), Qui veut la peau du Parti républicain ? L’incroyable Donald Trump (Passy, 2016), Trumpland, portrait d'une Amérique divisée (Privat, 2017), 1968: Quand l'Amérique gronde (Privat, 2018), Et s’il gagnait encore ? (VA éditions, 2018), Joe Biden : le 3e mandat de Barack Obama (VA éditions, 2019), la biographie de Joe Biden (Nouveau Monde, 2020) et Géopolitique des Etats-Unis (Puf, 2022). 

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