POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred backgroundMaux de tête (image d'illustration)
See image caption
See copyright

MAG

6 octobre 2026

Vertiges : les chercheurs en savent désormais davantage sur la façon de les traiter

Moins vous bougez par peur de tomber, plus vos muscles et vos os s'affaiblissent, et plus le risque de chute grimpe en retour, un cercle vicieux que les chercheurs commencent tout juste à cartographier. Vitamine D, migraines, ostéoporose, vieillissement, les facteurs qui favorisent les vertiges se multiplient à mesure que la recherche avance. De quoi mieux prévenir les récidives, ou simplement mieux comprendre pourquoi elles reviennent toujours ?

Photo of Christophe de Jaeger
Christophe de Jaeger Go to Christophe de Jaeger page

6 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Santé , vertige , oreille interne , manœuvre d’Epley , VPPB , migraines , vitamines B

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
Christophe de Jaeger image
Christophe de Jaeger

Le docteur Christophe de Jaeger est chargé d’enseignement à la faculté de médecine de Paris, directeur de l’Institut de médecine et physiologie de la longévité (Paris), directeur de la Chaire de la longévité (John Naisbitt University – Belgrade), et président de la Société Française de Médecine et Physiologie de la Longévité.

Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment de "Bien vieillir sans médicaments" aux éditions du Cherche Midi, "Nous ne sommes plus faits pour vieillir"  chez Grasset, et "Longue vie", aux éditions Telemaque