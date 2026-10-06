MAG
6 octobre 2026
Vertiges : les chercheurs en savent désormais davantage sur la façon de les traiter
Moins vous bougez par peur de tomber, plus vos muscles et vos os s'affaiblissent, et plus le risque de chute grimpe en retour, un cercle vicieux que les chercheurs commencent tout juste à cartographier. Vitamine D, migraines, ostéoporose, vieillissement, les facteurs qui favorisent les vertiges se multiplient à mesure que la recherche avance. De quoi mieux prévenir les récidives, ou simplement mieux comprendre pourquoi elles reviennent toujours ?
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THEMATIQUESSanté
Le docteur Christophe de Jaeger est chargé d’enseignement à la faculté de médecine de Paris, directeur de l’Institut de médecine et physiologie de la longévité (Paris), directeur de la Chaire de la longévité (John Naisbitt University – Belgrade), et président de la Société Française de Médecine et Physiologie de la Longévité.
Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment de "Bien vieillir sans médicaments" aux éditions du Cherche Midi, "Nous ne sommes plus faits pour vieillir" chez Grasset, et "Longue vie", aux éditions Telemaque
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Le docteur Christophe de Jaeger est chargé d’enseignement à la faculté de médecine de Paris, directeur de l’Institut de médecine et physiologie de la longévité (Paris), directeur de la Chaire de la longévité (John Naisbitt University – Belgrade), et président de la Société Française de Médecine et Physiologie de la Longévité.
Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment de "Bien vieillir sans médicaments" aux éditions du Cherche Midi, "Nous ne sommes plus faits pour vieillir" chez Grasset, et "Longue vie", aux éditions Telemaque