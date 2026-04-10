SEISME ELECTORAL
10 avril 2026
Vers un tremblement de terre électoral au Royaume-Uni
Au Royaume-Uni, les derniers sondages - notamment ceux de Lord Ashcroft - suggèrent un effondrement historique du Labour et une montée simultanée des Verts et de Reform UK.
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MOTS-CLESRoyaume-Uni , élections , sondage , Labour , Reform UK , green , Nigel Farage , partis traditionnels
THEMATIQUESInternational
A PROPOS DES AUTEURS
Jeremy Stubbs est le directeur adjoint de la rédaction du magazine Causeur (Paris) ainsi que président des Conservatives Abroad in Paris (section française du Parti conservateur britannique).
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A PROPOS DES AUTEURS
Jeremy Stubbs est le directeur adjoint de la rédaction du magazine Causeur (Paris) ainsi que président des Conservatives Abroad in Paris (section française du Parti conservateur britannique).