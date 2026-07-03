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Le vice-président américain JD Vance et le secrétaire d'État américain Marco Rubio écoutent le président américain Donald Trump s'exprimer lors d'une réunion avec les ambassadeurs du Liban et d'Israël aux États-Unis, à la Maison Blanche, à Washington (D.C.), le 23 avril 2026.
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JEUX DE POUVOIRS

3 juillet 2026

Vance - Rubio : le grand écart périlleux de Donald Trump

Entre la quête de désengagement prônée par le vice-président JD Vance et la diplomatie offensive du secrétaire d'État Marco Rubio au Proche-Orient, Donald Trump navigue à vue. En acceptant un accord flou avec Téhéran tout en laissant s'opérer un rapprochement historique entre Israël et le Liban, le président américain révèle les fractures d'une administration bicéphale.

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MOTS-CLES

Etats-Unis , Donald Trump , Marco Rubio , J.D Vance , Israël , Liban , Iran

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
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Dov Zerah
Ancien directeur général de l'AFD

Ancien élève de l’École nationale d’administration (ENA), Dov ZERAH a été directeur des Monnaies et médailles. Ancien directeur général de l'Agence française de développement (AFD), il a également été président de Proparco, filiale de l’AFD spécialisée dans le financement du secteur privé et censeur d'OSEO.

Auteur de sept livres et de très nombreux articles, Dov ZERAH a enseigné à l’Institut d’études politiques de Paris (Sciences Po), à l’ENA, ainsi qu’à l’École des hautes études commerciales de Paris (HEC). Conseiller municipal de Neuilly-sur-Seine de 2008 à 2014, et à nouveau depuis 2020. Administrateur du Consistoire de Paris de 1998 à 2006 et de 2010 à 2018, il en a été le président en 2010.

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