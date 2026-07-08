Une vaste étude révèle quels cancers possèdent leur propre microbiome

Le Dr Dohlman étudie les bactéries, les champignons et les virus qui colonisent les cancers afin de comprendre leur répartition selon les différents types de tumeurs ainsi que leur rôle dans la progression de la maladie. Les facteurs à l'origine de la colonisation microbienne des tissus tumoraux restent mal connus, mais la mise en lumière de ces mécanismes pourrait ouvrir la voie à de nouvelles stratégies de diagnostic et de traitement du cancer.