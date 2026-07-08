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Un technicien de laboratoire effectuant un dépistage du cancer du col de l'utérus par intelligence artificielle dans un centre d'essais à Wuhan.
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RECHERCHE

8 juillet 2026

Une vaste étude révèle quels cancers possèdent leur propre microbiome

Pendant des décennies, le cancer a été considéré comme une maladie purement humaine : des cellules rebelles se multipliant de manière incontrôlée, sans laisser de place à autre chose. Cependant, un nombre croissant de recherches suggère que cette vision est incomplète.

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MOTS-CLES

cancer , tumeur , cellules , microbiome , recherche , microbes , adn

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Henry Wood

Henry Wood coordonne les analyses de laboratoire humide et de bio-informatique afin de fournir une interprétation cliniquement pertinente de jeux de données à grande échelle. Il travaille principalement sur des données génomiques et de microbiome relatives à divers types de cancers, notamment le cancer colorectal.

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Anders Dohlman

Le Dr Dohlman étudie les bactéries, les champignons et les virus qui colonisent les cancers afin de comprendre leur répartition selon les différents types de tumeurs ainsi que leur rôle dans la progression de la maladie. Les facteurs à l'origine de la colonisation microbienne des tissus tumoraux restent mal connus, mais la mise en lumière de ces mécanismes pourrait ouvrir la voie à de nouvelles stratégies de diagnostic et de traitement du cancer.