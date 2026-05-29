COUP DE SANG
29 mai 2026
Une canicule politique, vraiment ? Ces arguments qui échappent aux grands culpabilisateurs du climat
À chaque canicule ou catastrophe naturelle, le débat climatique semble se transformer en affrontement idéologique. Pour François de Rugy, le véritable enjeu n’est pas de nier ou d’exagérer le réchauffement, mais de retrouver un débat fondé sur les faits, l’efficacité des politiques publiques et l’équilibre entre transition, innovation et acceptabilité sociale.
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THEMATIQUESSociété
A PROPOS DES AUTEURS
François de Rugy est vice-président de la Région Pays de la Loire, Senior Advisor pour Avolta et co-animateur de la chaîne YouTube « Et si l’économie sauvait l’écologie ? ».
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A PROPOS DES AUTEURS
François de Rugy est vice-président de la Région Pays de la Loire, Senior Advisor pour Avolta et co-animateur de la chaîne YouTube « Et si l’économie sauvait l’écologie ? ».