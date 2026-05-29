POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Une enseigne de pharmacie affiche 32 °C vers 11 h 45 à Paris, alors qu’une vague de chaleur précoce et record frappe une grande partie de l’Europe occidentale, le 28 mai 2026.
See image caption
See copyright

COUP DE SANG

29 mai 2026

Une canicule politique, vraiment ? Ces arguments qui échappent aux grands culpabilisateurs du climat

À chaque canicule ou catastrophe naturelle, le débat climatique semble se transformer en affrontement idéologique. Pour François de Rugy, le véritable enjeu n’est pas de nier ou d’exagérer le réchauffement, mais de retrouver un débat fondé sur les faits, l’efficacité des politiques publiques et l’équilibre entre transition, innovation et acceptabilité sociale.

Photo of François de Rugy
François de Rugy Go to François de Rugy page

6 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

canicule , Politique , récupération , changement climatique , société

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
François de Rugy image
François de Rugy

François de Rugy est vice-président de la Région Pays de la Loire, Senior Advisor pour Avolta et co-animateur de la chaîne YouTube « Et si l’économie sauvait l’écologie ? ».

Populaires

1Assaut sur l’espace public : ce double défi qui se joue derrière le syndrome La Baule-Deauville
2Une étude italienne montre que les séniors sont responsables à 80% de leur état de santé (pour la partie des maladies évitables)
3Choc énergétique : pourquoi la demande de carburant s'effondre encore plus que lors des crises précédentes
4Quand le « racisme blanc » l’emporte sur le meurtre de Noirs
5D’un milliardaire à l’autre : Bolloré (fils) en électeur de gauche, Pigasse en businessman trumpiste
6Au Conseil d'État, TF1 lâche le CNC face à Netflix : la défection que personne n'a voulu voir
7La France est-elle vraiment plus pauvre que le Mississippi (et l’Europe un passager clandestin bénéficiant indûment du travail des Américains…) ?