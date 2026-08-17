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Une femme lors d'une séance de thérapie.
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TRAUMATISMES

17 août 2026

Un traumatisme peut déclencher une psychose, et la thérapie par la parole peut aider à traiter les deux

Les traumatismes, notamment vécus durant l’enfance, peuvent augmenter fortement le risque de développer une psychose. Pourtant, leur prise en charge reste encore insuffisante chez les personnes concernées. Des recherches montrent qu’une thérapie cognitivo-comportementale axée sur le traumatisme pourrait agir à la fois sur le stress post-traumatique et sur certains symptômes psychotiques

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MOTS-CLES

santé , psychose , troubles psychologiques , santé mentale , traumatisme , choc , enfance , mémoire , souvenirs , crise , dialogue , thérapie , parole , libération de la parole , thérapie cognitivo-comportementale

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Rachel Brand

Rachel Brand est maître de conférences en psychologie clinique à l'Université de la Sunshine Coast.

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Ngoc Anh Do

Ngoc Anh Do est doctorante en psychologie à l'Université de technologie de Swinburne.

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Leila Jameel

Leila Jameel est coordinatrice d'essais cliniques et thérapeute-chercheuse à l'Université de technologie de Swinburne.

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