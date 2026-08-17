TRAUMATISMES

Un traumatisme peut déclencher une psychose, et la thérapie par la parole peut aider à traiter les deux

Les traumatismes, notamment vécus durant l’enfance, peuvent augmenter fortement le risque de développer une psychose. Pourtant, leur prise en charge reste encore insuffisante chez les personnes concernées. Des recherches montrent qu’une thérapie cognitivo-comportementale axée sur le traumatisme pourrait agir à la fois sur le stress post-traumatique et sur certains symptômes psychotiques