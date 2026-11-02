POINT DE VUE

Un projet pour l’école ? Lorsque la gauche trahit ses valeurs...

Crise de l’école, crise de la compréhension par les élites du pays réel. C’est ce que nous montrent avec éclat les semaines que nous venons de vivre. Hypocrisie « des gauches », silence des libéraux et conservateurs. Voilà où nous en sommes.