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Le 9 octobre 2026, des élèves bloquent l'entrée du lycée Sophie-Germain à Paris, dans le cadre d'un mouvement de protestation national contre les conditions d'apprentissage.
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POINT DE VUE

2 novembre 2026

Un projet pour l’école ? Lorsque la gauche trahit ses valeurs...

Crise de l’école, crise de la compréhension par les élites du pays réel. C’est ce que nous montrent avec éclat les semaines que nous venons de vivre. Hypocrisie « des gauches », silence des libéraux et conservateurs. Voilà où nous en sommes.

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MOTS-CLES

tribune , éducation , école , gauche , décentralisation

THEMATIQUES

Tribunes
A PROPOS DES AUTEURS
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Bertrand Gayfryau
essayiste

Bertrand Gayfryau est essayiste, ancien chef d’établissement.

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