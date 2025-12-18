GUERRE COMMERCIALE

18 décembre 2025

Un an après sa réélection, Donald Trump a réussi à provoquer un véritable boom industriel. En Chine…

Un an après la réélection de Donald Trump et malgré les sanctions contre Pékin dans le cadre de la guerre commerciale, la promesse d’un renouveau industriel américain semble avoir produit un effet paradoxal. La Chine affiche un boom manufacturier spectaculaire avec des excédents record et des surcapacités industrielles.