Les portraits de Donald Trump et Xi Jinping, image d'illustration.

GUERRE COMMERCIALE

18 décembre 2025

Un an après sa réélection, Donald Trump a réussi à provoquer un véritable boom industriel. En Chine…

Un an après la réélection de Donald Trump et malgré les sanctions contre Pékin dans le cadre de la guerre commerciale, la promesse d’un renouveau industriel américain semble avoir produit un effet paradoxal. La Chine affiche un boom manufacturier spectaculaire avec des excédents record et des surcapacités industrielles.

Photo of Don Diego De La Vega
Photo of Alexandre Delaigue
Photo of Mary-Françoise Renard
Don Diego De La Vega Go to Don Diego De La Vega page , Alexandre Delaigue Go to Alexandre Delaigue page et Mary-Françoise Renard Go to Mary-Françoise Renard page

16 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Don Diego De La Vega image
Don Diego De La Vega

Don Diego De La Vega est universitaire, spécialiste de l'Union européenne et des questions économiques. Il écrit sous pseudonyme car il ne peut engager l’institution pour laquelle il travaille.

Alexandre Delaigue image
Alexandre Delaigue

Alexandre Delaigue est professeur d'économie à l'université de Lille. Il est le co-auteur avec Stéphane Ménia des livres Nos phobies économiques et Sexe, drogue... et économie : pas de sujet tabou pour les économistes (parus chez Pearson). Son site : econoclaste.net

Mary-Françoise Renard image
Mary-Françoise Renard

Mary-Françoise Renard est professeur d'économie à l'Université Clermont Auvergne. Elle est l'auteure de "La Chine dans l'économie mondiale" aux presses universitaires Blaise Pascal. 

