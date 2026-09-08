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CASSE TETE DU FINANCEMENT DE L’ETAT

8 septembre 2026

TVA sociale : une réforme juste et efficace. Mais PAS aux conditions de François Hollande

Longtemps rejetée par la gauche, la TVA sociale revient dans le débat avec François Hollande. Une réforme qui peut améliorer la compétitivité et le financement de la protection sociale, mais dont les modalités et les effets sur le pouvoir d’achat restent au cœur des critiques.

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MOTS-CLES

TVA sociale , François Hollande , fiscalité , cotisations sociales , salaires , pouvoir d'achat , compétitivité , consommation , Protection sociale , Emploi , Economie , présidentielle 2027

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Alexandre Delaigue

Alexandre Delaigue est professeur d'économie à l'université de Lille. Il est le co-auteur avec Stéphane Ménia des livres Nos phobies économiques et Sexe, drogue... et économie : pas de sujet tabou pour les économistes (parus chez Pearson). Son site : econoclaste.net

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Olivier Redoulès

Olivier Redoulès est le directeur des Etudes de Rexecode. 

 

Diplômé de l’École polytechnique et de l’École nationale de la statistique et de l’administration économique (Ensae), administrateur de l’Insee, Olivier Redoulès a débuté sa carrière à l’ Insee en 2008, au sein du département de la conjoncture comme économiste et statisticien, avant de rejoindre la Direction générale du Trésor en 2011.

Nommé conseiller financier à l’Ambassade de France en Suède puis en Turquie, il occupe ensuite les postes de Directeur des études économiques (2017-2019) et de Chef économiste (2019-2020) au Medef.

Avant de rejoindre Rexecode, il était Rapporteur général adjoint auprès du Haut Conseil des finances publiques et Conseiller référendaire en service extraordinaire à la première chambre de la Cour des comptes.

Il est par ailleurs membre du conseil d’administration de la Société d'économie politique.

Olivier Redoules a pris la direction du pôle Etudes de Rexecode en octobre 2022. Il est notamment chargé de l'évaluation de l'impact des politiques publiques sur le système productif, la compétitivité, l'emploi et la croissance.