GEOPOLITIQUE

1 novembre 2025

Trump en Asie : qui a encore confiance dans les États-Unis chez les voisins de la Chine ?

Entre deals commerciaux et démonstrations de force, la tournée asiatique de Donald Trump ravive les interrogations : jusqu’où les alliés de Washington (Japon, Corée) peuvent-ils encore compter sur une Amérique stratégique et fiable face à la Chine ?