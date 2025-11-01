Donald Trump. (Image d'illustration)
1 novembre 2025
Trump en Asie : qui a encore confiance dans les États-Unis chez les voisins de la Chine ?
Entre deals commerciaux et démonstrations de force, la tournée asiatique de Donald Trump ravive les interrogations : jusqu’où les alliés de Washington (Japon, Corée) peuvent-ils encore compter sur une Amérique stratégique et fiable face à la Chine ?
Professeur à l'Institut Catholique de Paris, sinologue, Emmanuel Lincot est Chercheur-associé à l'Iris. Son dernier ouvrage « Le Très Grand Jeu : l’Asie centrale face à Pékin » est publié aux éditions du Cerf.
