ECONOMIE

4 mai 2026

Travail le 1er mai : à quand une vraie politique économique et la fin des bricolages de printemps ?

Le projet de loi présenté au conseil des ministres le 29 avril 2026, visant à autoriser le travail des salariés volontaires dans les boulangeries-pâtisseries artisanales et les fleuristes le 1er mai, a suscité l’indignation des syndicats. Sous la menace d’une mobilisation sociale massive, le texte a finalement été reporté d’un an.