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ECONOMIE

4 mai 2026

Travail le 1er mai : à quand une vraie politique économique et la fin des bricolages de printemps ?

Le projet de loi présenté au conseil des ministres le 29 avril 2026, visant à autoriser le travail des salariés volontaires dans les boulangeries-pâtisseries artisanales et les fleuristes le 1er mai, a suscité l’indignation des syndicats. Sous la menace d’une mobilisation sociale massive, le texte a finalement été reporté d’un an.

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MOTS-CLES

1er mai , travail , salariés , patrons , ouverture , volontaires , gouvernement , politique économique

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Patrice Huiban

Patrice Huiban est haut fonctionnaire. Il est président du mouvement Nouvel Essor Français

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