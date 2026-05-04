ECONOMIE
4 mai 2026
Travail le 1er mai : à quand une vraie politique économique et la fin des bricolages de printemps ?
Le projet de loi présenté au conseil des ministres le 29 avril 2026, visant à autoriser le travail des salariés volontaires dans les boulangeries-pâtisseries artisanales et les fleuristes le 1er mai, a suscité l’indignation des syndicats. Sous la menace d’une mobilisation sociale massive, le texte a finalement été reporté d’un an.
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MOTS-CLES1er mai , travail , salariés , patrons , ouverture , volontaires , gouvernement , politique économique
THEMATIQUESTribunes
A PROPOS DES AUTEURS
Patrice Huiban est haut fonctionnaire. Il est président du mouvement Nouvel Essor Français
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Patrice Huiban est haut fonctionnaire. Il est président du mouvement Nouvel Essor Français